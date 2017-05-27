В Казани юбилей маткапитала отметят фестивалем беременных и молодых мам

В 2017 году исполняется 10 лет программе материнский капитал. В Казани решили необычно отметить эту дату - 1 июня на территории Центра семьи «Казан» пройдет фестиваль беременных и молодых мам «Я буду мамой».

На мероприятии планируется торжественное вручение сертификатов на материнский капитал молодым мамам. Перед собравшимися выступит жительница Казани, которая самой первой получила маткапитал и поделится тем, как она его использовала. Также организаторы пригласят на праздник детских врачей, гинекологов и прочих специалистов, которые проведут бесплатные медицинские консультации. Начало фестиваля в 5 вечера.

Раиля МУТЫГУЛЛИНА

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