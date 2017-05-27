Всего за это время в республике выявили 8 очагов заражения. С момента подтверждения диагноза в ветлабораториях Президентом РТ были наложены ограничения и введен карантин. Птичий недуг распространился на 4 района республики. Отрасль потерпела убытки. Из-за птичьего гриппа Белоруссия ограничила ввоз яиц и кур из Татарстана, а на птицекомплексе «Лаишевский» пришлось забить 400 тысяч птиц.

В Нурлатском, Ютазинском и Рыбно-Слободском районах Татарстана, а также в Казани карантин по птичьему гриппу планируют снять 6 июня.