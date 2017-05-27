7 мая в птицекомплексе «Лаишевский» был зафиксирован первый случай заражения домашних птиц инфекцией. 10 мая в хозяйстве ввели карантин по птичьему гриппу. Как выяснилось позже, инфекция была занесена дикими птицами. Об этом сообщил начальник отдела по противоэпизоотической работе Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Александр Козлов.

Всего за это время в республике выявили 8 очагов заражения. С момента подтверждения диагноза в ветлабораториях Президентом РТ были наложены ограничения и введен карантин. Птичий недуг распространился на 4 района республики. Отрасль потерпела убытки. Из-за птичьего гриппа Белоруссия ограничила ввоз яиц и кур из Татарстана, а на птицекомплексе «Лаишевский» пришлось забить 400 тысяч птиц.

В Нурлатском, Ютазинском и Рыбно-Слободском районах Татарстана, а также в Казани карантин по птичьему гриппу планируют снять 6 июня.