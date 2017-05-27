Разработка нового двигателя в 13 литров для «КАМАЗа» близится к завершению. Рядный, шестицилиндровый двигатель будет поставлен на бескапотный автомобиль - это новинка, результат двухлетней работы. Штурманом будет Руслан Ахмадеев.