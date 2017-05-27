Александр Хованов продолжит карьеру за океаном

Воспитанник «Ак Барса» Александр Хованов продолжит свою карьеру в одной из команд юниорской канадской лиги.

В прошлом сезоне Хованов отыграл в МХЛ, а также становился бронзовым призером Мирового Кубка вызова (игроки до 17 лет).

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