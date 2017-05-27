Более 600 спортсменов из городов России выступят в Казани на турнире по художественной гимнастике

С 31 мая по 2 июня в Казани пройдет турнир по художественной гимнастике среди городов России «Столица», посвященный образованию городской спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике «Приволжанка».

В соревнованиях примут участие спортсмены из городов России, а также гости из Армении. Казань на соревнованиях представят СДЮСШОР «Приволжанка», СДЮСШОР «Грация», ДЮСШ «Ника», ДЮСШ «Спектр», школа олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой, школа художественной гимнастики имени двукратной олимпийской чемпионки Елены Посевиной, СК «Олимпиец». В программу входят художественная гимнастика (девочки, мальчики), индивидуальная программа и командные упражнения.

Рустэм КУЛЕЕВ

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