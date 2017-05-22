В Казани проходит подготовка молодых профессионалов сборной России по компетенции «печатные технологии в прессе».

На немецкой печатной машине Speedmaster HEIDELBERG базовой стоимостью в 1 млн евро проходит практическую подготовку расширенная сборная России Worldskills по компетенции «печатные технологии в прессе» в Казани. Занятия проводятся на базе издательского дома «Логос». В силу дороговизны машины такого класса встречаются далеко не в каждой современной типографии, однако именно на подобной технике предстоит демонстрировать навыки и умения участникам WorldSkills Competition в 2019 году в Казани. Молодые люди мечтают пройти отбор на эти престижные соревнования или стать участниками предстоящего осеннего мирового чемпионата в Абу-Даби. В составе сборной России в столице Татарстана тренируются четыре человека – два парня из Казани и Саратова и две девушки из Москвы и Рыбинска.

Представитель Татарстана Федор Шадрин учится на факультете среднего профессионального образования в КНИТУ-КХТИ по специальности «полиграфическое производство». Третьекурсник участвует в движении Worldskills с осени прошлого года. С тех пор как вошел в состав сборной России, занимается с особым усердием. Две недели назад вернулся с национального чемпионата в Финляндии, где Россия участвовала вне конкурса.

– Я выполнил все задания и получил колоссальный опыт, ведь финны считаются эталоном в полиграфии и печати. Было очень интересно проверить свой профессиональный уровень. Полиграфическое производство предусматривает несколько процессов. Несмотря на то, что сейчас активно развиваются электронные книги, печатник – такая специальность, которая востребована всегда. Журналы и газеты печатаются каждый день. Благодаря конкурсу я постоянно развиваюсь. Мне осталось учиться в техникуме еще один год. С дальнейшим направлением деятельности еще не определился, но заниматься полиграфией интересно. Все зависит от того, насколько удачно выступлю на предстоящем чемпионате в 2019 году в Казани. Очень надеюсь, что я на него попаду, – рассказал Федор Шадрин.

Студенты говорят о профессиональном росте

По словам собеседника, сотрудники типографий и издательств не особенно рады, когда к ним отправляют стажеров. Дело в том, что у специалистов таких организаций всегда много заказов, а на практикантов приходиться много отвлекаться, тратить время, обучать разным навыкам. Чаще всего в профессиональных коллективах считают, что студенту нужно пройти практику только для того, чтобы получить соответствующую отметку.

– В моих интересах извлечь из практики максимум опыта, чтобы потом хорошо выступить на чемпионате. Участие в WorldSkills дает новые навыки, а при успешном выступлении будет легче найти работу. Я уже вижу свой профессиональный рост. Когда первый раз приезжал на конкурс, то даже не знал, как включить машину, а сейчас справляюсь с работой на серьезном оборудовании, – говорит представитель Казани.

Его напарник, студент архитектурно-строительного колледжа Алексей Байкулов приехал на тренировки в Казань из Саратова. Молодой человек занял четвертое место на отборочном этапе WorldSkills в Москве, а сейчас ежедневно занимается с восьми утра до двух часов дня производственной практикой. После учебы в техникуме Алексей хочет получить высшее образование, чтобы стать программистом. Считает эту профессию более интересной и престижной.

– На чемпионате WorldSkills надеюсь наработать большой опыт, развить профессиональные навыки. Кто знает, как дальше сложится жизнь. Если не получится стать хорошим программистом, то вернусь в печатное дело. Чемпионат открывает перед нами большие возможности, дарит общение с новыми людьми, учит профессиональным компетенциям, – отметил участник сборной.

Молодых людей тренирует печатник с 20-летним стажем Ильдар Галеев. Он раскрыл им всю технологическую цепочку и некоторые профессиональные тонкости. Сотрудник издательского дома «Логос» утверждает, что немецкий станок – последнее слово техники, поэтому работать за ним можно только с удовольствием. Вообще в плане техники за последнее десятилетие произошел большой прорыв.

– Я начинал работать еще за советскими машинами, где нужно было все настраивать вручную. Сейчас работать стало проще, да и продукт на выходе совсем другого качества. Принцип у всех печатных машин один. Но Speedmaster HEIDELBERG приближена к цифровой печати. Машина обеспечивает печать высокого качества и экономию бумаги. Однако лучше начинать работать именно на тех машинах, чтобы до конца понимать весь производственный процесс, – говорит мастер.

Руководитель типографии не замечает рвения молодых людей

Это уже вторая группа молодых людей, которая готовится к чемпионату WorldSkills на базе казанского издательского дома. Руководство «Логос» хочет, чтобы молодые люди прошли квалифицированное обучение на современном оборудовании, увидели современное производство. Однако владелец печатной машины, предоставивший современное оборудование для тренировок, признается, что пока не видит в молодых людях тех профессионалов, которых бы принял на работу.

– Ребят, которые реально учатся, единицы. Честно вам скажу, что пока не увидел горящих глаз и громадного рвения к учебе и работе. Видимо, на это нужно время. Хороший печатник всегда был на вес золота. Такой специалист зарабатывает по 30-40 тысяч рублей в месяц. Он должен быть внимательным и технически подкованным, не бояться работать руками. Хорошо, если при этом будет развито художественное восприятие. Печатник работает с цветами и красками, передает на бумаге окружающий мир. Рынок должен развиваться, а ребята должны гореть своим делом, – считает директор издательского дома «Логос», профессор КЮИ МВД РФ Максим Андреев.

Татарстан вкладывает немало средств и усилий в развитие движения WorldSkills, но эти старания оказались неэквивалентным результату. Президент РТ Рустам Минниханов раскритиковал работу республиканских министерств по итогам национального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia-2017 в мае в Краснодаре. Сборная республики заняла второе место в общекомандном зачете, победителем стали представители Москвы. Всего на национальном чемпионате было представлено 109 компетенций, Татарстан принимал участие в 60 из них. В результате республиканская сборная привезла домой 31 медаль.

«До мирового уровня как пешком до Китая»

– Мы строим ресурсные центры, оснащаем образовательные организации. Какой смысл нам тратить такие деньги, не получая результата? И это только российский чемпионат. Как мы будем соревноваться на мировом уровне? Нам до мирового уровня как пешком до Китая. Ресурсный центр, созданный на базе Казанского техникума информационных технологий и связи, самый емкий по вложениям. Мы вложили 105 млн. А результат? Вся проблема в том, что разговоров много, а конкретики мало. Все эти ресурсные центры, которые мы создаем, количество подготовленных специалистов ничего не значат, если нет участия наших предприятий, – сказал Минниханов 29 мая на заседании Правительства РТ.

В республике немало предприятий, заинтересованных в молодых профессиональных кадрах, но при этом не включившихся в программу подготовки WorldSkills и не закупивших необходимое оборудование для тренировок. Однако представители этих предприятий заверяют, что процесс не стоит на месте, и в скором времени проблема будет устранена. Директор издательского дома «Логос» Максим Андреев считает, что, вероятно, коллег останавливает дороговизна современного оборудования.

– Предприятия выжили в сложные экономические времена и сейчас у них масса проблем. Чтобы вкладывать средства, бизнес должен видеть коммерческий интерес. А какой коммерческий интерес может быть? Существует вероятность того, что завтра обученный молодой специалист уйдет работать в другую фирму. Во всем мире такие проекты, когда предприятия вкладываются в новое оборудование и развитие человеческого капитала, поддерживаются в качестве налоговых льгот, – говорит собеседник.

При этом, говорит эксперт, обидно, что Россия превращается в сырьевую державу. За последние 20 лет в стране практически было уничтожено профтехобразование. Сейчас государство вновь стало развивать данное направление, вкладывать средства в развитие материально-технической базы. Однако на поднятие пошатнувшегося престижа рабочих специальностей потребуется время. Чтобы готовить профессиональные кадры, нужно создавать профессиональные площадки, отметил Максим Андреев. Профессор КЮИ МВД РФ все-таки верит в успех молодых специалистов, которые будут представлять Татарстан на WorldSkills по компетенции «печатные технологии в прессе». Он надеется, что интерес к профессии обязательно появится во время производственной практики.