Насколько месторасположение работодателя влияет на соискательский выбор? Порой работать рядом с домом люди готовы даже за более низкую зарплату, лишь бы экономить время на дорогу. В этом признались 6% соискателей из Татарстана. Но более половины работников все же отдают предпочтение деньгам.

Такие данные сообщила служба исследований компании HeadHunter, которая провела опрос работников компаний Татарстана.

Оказалось, что место работы важно 41% опрошенных респондентов из республики: 14% очень важно, а 27% скорее важно. Лишь 18% отметили, что расположение компании для них не играет существенной роли при рассмотрении предложения о работе. Интересно отметить, что для женщин этот момент принципиальнее, чем для мужчин (68% против 48% соответственно). Во-первых, женщины в большей степени вовлечены в заботу о семье и для многих из них важно быстрее попасть домой, чтобы забрать детей из сада или школы и посвятить время родным. Очевидно, чем ближе работа, тем меньше времени тратится на дорогу. Во-вторых, женщины реже мужчин используют личный автомобиль как средство передвижения, а значит, они менее мобильны (35% против 19%).

Кроме того, проведенный опрос показал, что существует корреляция между основным видом транспорта, используемым, чтобы добраться до работы, и важностью месторасположения работодателя. Если среди тех татарстанцев, которые передвигаются пешком или на общественном транспорте, это важно для 62% опрошенных, то среди тех, кто отдает предпочтение такси и личному автомобилю, на месторасположение компании обращают внимание только 44%.

Больше других обращают внимание на месторасположение офиса сотрудники бухгалтерии и административный персонал (72% и 69% соответственно), чаще представленный женщинами. Меньше всего этот вопрос волнует занятых в сфере добычи сырья, предполагающей преимущественно вахтовый метод работы, и работников сферы искусства, работающих удаленно или включенных в проектную работу.

Интересно, что среди участников опроса из Татарстана лишь 6% однозначно готовы согласиться на более низкую зарплату, если они будут экономить время на дорогу. 37% опрошенных рассматривают такую возможность, но 57% все же больше ценят деньги.

Меньше других готовы согласиться на более низкую заработную плату топ-менеджеры (58%), специалисты по добыче сырья (58%), закупкам (56%), занятые в автобизнесе (56%) и безопасности (55%). Реже всего такой позиции придерживаются начинающие специалисты (38%), бухгалтеры (40%) и административный персонал (41%).

Опрос проводился среди 4461 сотрудника российских компаний, 319 из них - жители Республики Татарстан.