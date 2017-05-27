Такие данные сообщила служба исследований компании HeadHunter, которая провела опрос работников компаний Татарстана. 

Оказалось, что место работы важно 41% опрошенных респондентов из республики: 14% очень важно, а 27% скорее важно. Лишь 18% отметили, что расположение компании для них не играет существенной роли при рассмотрении предложения о работе. Интересно отметить, что для женщин этот момент принципиальнее, чем для мужчин (68% против 48% соответственно). Во-первых, женщины в большей степени вовлечены в заботу о семье и для многих из них важно быстрее попасть домой, чтобы забрать детей из сада или школы и посвятить время родным. Очевидно, чем ближе работа, тем меньше времени тратится на дорогу. Во-вторых, женщины реже мужчин используют личный автомобиль как средство передвижения, а значит, они менее мобильны (35% против 19%).

Кроме того, проведенный опрос показал, что существует корреляция между основным видом транспорта, используемым, чтобы добраться до работы, и важностью месторасположения работодателя. Если среди тех татарстанцев, которые передвигаются пешком или на общественном транспорте, это важно для 62% опрошенных, то среди тех, кто отдает предпочтение такси и личному автомобилю, на месторасположение компании обращают внимание только 44%.

Больше других обращают внимание на месторасположение офиса сотрудники бухгалтерии и административный персонал (72% и 69% соответственно), чаще представленный женщинами. Меньше всего этот вопрос волнует занятых в сфере добычи сырья, предполагающей преимущественно вахтовый метод работы, и работников сферы искусства, работающих удаленно или включенных в проектную работу.

Интересно, что среди участников опроса из Татарстана лишь 6% однозначно готовы согласиться на более низкую зарплату, если они будут экономить время на дорогу. 37% опрошенных рассматривают такую возможность, но 57% все же больше ценят деньги.

Меньше других готовы согласиться на более низкую заработную плату топ-менеджеры (58%), специалисты по добыче сырья (58%), закупкам (56%), занятые в автобизнесе (56%) и безопасности (55%). Реже всего такой позиции придерживаются начинающие специалисты (38%), бухгалтеры (40%) и административный персонал (41%).

Опрос проводился среди 4461 сотрудника российских компаний, 319 из них - жители Республики Татарстан.