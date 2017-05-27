Нынешний май на территории Татарстана и в Казани станет самым холодным в текущем столетии. Из-за длительных арктических вторжений воздуха среднесуточные температуры удерживались в апрельских значениях.

Об особенностях погоды нынешнего мая рассказала наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Особенно холодно было ближе к середине месяца, когда минимальные температуры воздуха в течение 2 - 4 дней местами опускались до 1 - 4 гр. ниже нуля, а на поверхности почвы заморозки отмечались повсеместно в течение 2 - 5 дней интенсивностью до -5 гр. Холодно было в начале и конце третьей декады. Весьма редко под занавес май отличается такими холодами - даже днем температуры удерживались в значениях 6 - 9 градусов. Ночью заморозки отмечались не только на почве, но и в воздухе. Среднемесячные температуры были на 6 - 8 гр. ниже нормы.

За последние 30 лет наблюдений аналогичные холода в мае отмечались в Казани в 1985, 1988, 1999 и 2000 годах. Холодная погода существенно замедлила темпы роста озимых и появление всходов яровых культур. В огородах до сих пор плохо всходят посевы зелени и корнеплодов, а о высадке рассады теплолюбивых культур в открытый грунт до конца месяца и речи не шло.

И вот на пороге июнь, который считается первым месяцем лета. Всегда (а особенно после нынешнего очень холодного мая) приход июня ожидается с особыми надеждами на установление по-настоящему летней погоды и даже жары, ведь именно с этого месяца мы привыкли отдыхать у воды, загорать и купаться. К сожалению, нынче на реках маловодье, вода из-за холодной погоды прогревается медленно, так что начало купального сезона пока откладывается.

Видимо, нынешний июнь будет первое время по утрам туманами и прохладными ветрами напоминать о недавно закончившейся холодной весне, заставляя одеваться потеплее.

Но в июне быстро нарастает продолжительность дня. К 25 июня - дню солнцеворота - максимальная продолжительность светлого времени суток достигает 17 с половиной часов, к Земле устремляются наибольшие потоки тепла.

В июне среднемесячная температура по сравнению с маем увеличивается на целых 4 градуса. Температурный фон в течение месяца обычно бывает стабильным - ночью 8 - 13, днем 20 - 25, ближе к июлю максимальные температуры нередко превышают 30-градусную отметку. В течение месяца обычно выпадает около 70 миллиметров осадков, почти вдвое больше по сравнению с зимними и весенними месяцами. Такого количества влаги вполне достаточно для роста и развития всякой растительности.

По прогнозу Гидрометцентра, нынешний июнь в Казани и пригородах по погодным условиям в целом будет близким к средней климатической норме. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 17 гр. тепла.

На начало июня перекочует прохладная погода последней майской волны холода. Северо-западный циклон накроет небо плотной облачностью, будут идти дожди, ночью температура может упасть до 2 - 7 градусов тепла. В первой десятидневке ожидаются грозовые ливни с сильными ветрами, температуры днем 15 - 20, ночью 7 - 12 гр. тепла. К началу второй декады лето начнет вступать в свои права в полную силу - днем температура воздуха будет достигать 20 - 25 гр. тепла.

Погода с 11 по 20 июня, несмотря на летние короткие дожди, будет вполне благоприятной для проведения задержавшихся из-за холодов полевых и огородных работ. Столбики термометров могут подняться днем до 22 - 27 градусов, ночи также вполне комфортные - 11 - 16 гр. тепла. Средняя влажность воздуха на этот период обычно составляет 75%. Это настоящая летняя погода с вполне приемлемыми показателями для созревания хорошего урожая и приятного пребывания на свежем воздухе.

Закончится июнь жаркой погодой. Столбики термометра могут подняться до 30 - 32 градусов. Короткие летние ливни будут облегчать переносимость жары.

Но по установившемуся многолетнему режиму температур, несмотря на торжество тепла и солнца, в начале июня в Казани и пригородах сохраняется угроза поздних заморозков. Правда, в последние годы июньские заморозки бывают довольно редко, причем минимального значения температура достигает на короткое время к утру, а с восходом солнца начинается быстрый прогрев. Поэтому растения практически не страдают, разве что в низинах.

По данным климатического архива по Казани за 146-летний ряд наблюдений, самая низкая температура воздуха - 1,4 гр. мороза - отмечалась 3 июня 1892 года. Абсолютный максимум по температуре за это время отмечен 25 июня 1925 года - столбик термометра поднялся до 37,5 гр. тепла.