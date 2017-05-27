На сегодня в Татарстане насчитывается более 90 тысяч человек, которые перенесли онкологические болезни, получив соответствующее лечение. Однако после проведения операции всегда встает вопрос о реабилитации. С этим в Татарстане, да и в России в целом имеются определенные проблемы. О них рассказали журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».



В Республиканском клиническом онкологическом диспансере организована работа отделения реабилитации. Но этого очень мало, чтобы обеспечить восстановительными процедурами пациентов, перенесших рак.

- Ресурсов онкодиспансера для такой работы недостаточно. Нужны дополнительные койки. Поэтому мы пошли по пути частно-государственного партнерства и организовали работу специальной клиники для реабилитации. Находится она в поселке Константиновка. В рамках госзаказа 50 татарстанцев смогут бесплатно пройти восстановительный курс. Однако этих объемов и мощностей все равно недостаточно. Только в Татарстане насчитывается около 90 тысяч человек с онкопатологией, прошедших лечение, - отметил заместитель главного врача по организационно-методической работе Булат Мазитов.

Длительность реабилитации в клинике составляет 10 дней. С пациентами будет работать мультидисциплинарная бригада, состоящая из онкологов, массажистов, психологов и т. д. Говоря о реабилитации, специалисты имеют в виду прежде всего восстановление утраченных физических функций и психологическое консультирование. Человека, перенесшего рак, необходимо научить жить с диагнозом, с теми возможностями, которые возникли в результате онкологии. Важно осознать, принять и согласиться с тем, что такое случилось. Одним из наиболее ярких примеров того, как мужественно можно выйти из казавшейся для многих безвыходной ситуации и при этом заняться активной общественной деятельностью, является Лилия Кох, присутствовавшая на пресс-конференции.

Узнав о своем диагнозе, она начала вести дневник, в котором описывала свои чувства, страхи, переживания. Все это в дальнейшем она собрала в свою первую книгу. Лилия Кох рассказала, что помогло ей побороть страшную болезнь.

- Я заболела после того, как эмигрировала в другую страну. Год после переезда выдался очень тяжелым. На рак и многие другие болезни влияет психосоматика. У меня был тяжелый диагноз, трудно поддающийся лечению тип рака, стадия между третьей и четвертой. Несмотря на все это, я для себя решила, что не болею и болеть не собираюсь, у меня очень много планов, мне некогда болеть. Я уверена, что это мне помогло. Каждый день я вела дневник, некоторые записи выкладывала в блог. Люди стали писать, что читают меня, - поделилась девушка. - Почему-то в нашем обществе принято считать онкобольных прокаженными, на них ставят крест. И человек бессознательными механизмами своего организма защищается от этого тем, что скрывает болезнь.

Лилия Кох, сейчас уже дипломированный психолог, уверена, что после перенесенной онкологии важно перестать считать себя больным раком. Необходимо исследовать себя нового и понять, куда идти дальше. Для этого она придумала своеобразную игру «Феникс-возрождение».

- Курс реабилитации у меня длился шесть недель. Я жила в санатории, чтобы побыть с собой, выключить внешние шумы и слушать свой организм. Эта игра - логическое продолжение всего пережитого мною. Картинка игры, идея со всеми ее символами пришла ко мне на медитации, которой я стала заниматься после лечения. Я поняла, что мои внутренние механизмы важны для создания той реальности, которую хочу иметь вокруг себя, для создания здоровья внутри себя. В этой игре каждый участник является фениксом, ведь все мы неоднократно сгорали и возрождались, - отметила Лилия.

Участники игры исследуют так называемые острова своей жизни. К примеру, остров любви касается ближайшего окружения, остров личности - себя, своих притязаний, остров влияния - это исследование своей жизни через призму удовлетворенности тем, чем занимаешься. Наконец, на острове осознания и возрождения человек из полученного опыта формирует свою новую реальность, говоря языком техники, перезагружается, словно компьютер.

- У людей, прошедших лечение, остается страх, который может формировать дальнейшую провокацию болезни. В игре человек отключается. Моя цель - чтобы люди перестали быть больными, теми, кто перенес рак, а стали просто людьми со своими целями и мечтами, - подытожила Лилия.