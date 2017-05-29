В минувшую субботу в Свияжске прошла «Ночь музеев». Программа в этом году была насыщенной, атмосфера - праздничной. Корреспондент «КВ» отправилась в тот вечер на «остров Буян» - именно под таким названием Александр Пушкин упоминает якобы Свияжск в своей знаменитой «Сказке о царе Салтане».



Остров-град встретил пасмурным небом и дождем. Те, кто приезжают на остров не в первый раз, уже знают, что тут холодная погода ощущается острее. Поэтому перед прогулкой все сразу облачились в дождевики и укрылись под зонтами. Казалось, никакая непогода не может помешать любоваться буйным цветением сирени. Ее фиолетовые цветы разных оттенков украшают почти каждый дом.

- Такого насыщенного фиолетового цвета сирени я еще нигде не видела, - отметила гостья острова Светлана.

Программа началась в Музее истории Свияжска с интерактивного урока. Посетители смогли познакомиться с учебными заведениями острова конца XIX - начала XX века. И взрослые, и дети сидели за старинными школьными партами. Самым необычным на этом уроке стало написание на особой старой бумаге текста - указа Ивана Грозного - перьевыми ручками с использованием настоящих чернил. А в завершение рукописный свиток украсили глиняной печатью с изображением острова.

Из-за внезапного похолодания приезжие устремились вглубь острова, чтобы согреться и попить горячий чай. К напитку из самовара с дымком предлагали вкуснейшие оладушки из настоящей печки с яблочным джемом.

- Живя на тихом острове, мы совсем не хотим возвращаться в шумный город. Здесь такое единение с природой, какого мы еще нигде не видели. Работаем в удовольствие, - рассказала хозяйка заведения Софья, разливая гостям чай со свежими листьями мелиссы и мяты.

Каждый час в Музее Гражданской войны и Музее истории Свияжска проходили экскурсии по экспозициям. А в продолжение серии интерактивов «Сделай сам» во внутреннем дворике «Ленивый торжок» под руководством мастера каждый желающий смог изготовить настоящий глиняный горшочек, чтобы увезти его на память домой. Сюрпризом для всех стал концерт российской певицы, автора-исполнителя Екатерины Болдыревой.

Организаторы «Ночи музеев» постарались сделать программу интересной для всех возрастов. Самым зрелищным событием вечера стал исторический средневековый бой. Это впечатляющее сражение на стальном, но незаточенном оружии.

Бойцы облачены в доспехи, которые, как и оружие, сделаны по историческим образцам. Удары наносятся в любые части тела (с учетом ограничений, зафиксированных в правилах). Это относительно новый вид спорта. Идея реконструкции - проверка возможностей исторического снаряжения в условиях, максимально приближенных к настоящим боевым. Поэтому для участия в боях требуется снаряжение, точно соответствующее реально существовавшему в истории. Чтобы снизить риск травм, снаряжение перед началом боев тщательно проверяется, оружие изготавливается затупленным.

На ристалище «Ленивого торжка» под звуки средневековой музыки вышли лучшие бойцы сборной Республики Татарстан и представители Приволжского федерального округа. Перед зрителями развернулась картина настоящего средневекового боя. Звон металла раздавался над полем боя. А потом на «Ленивом торжке» любой желающий мог попрактиковаться в стрельбе из лука и арбалета.

Под вечер ветер наконец разогнал серые тучи. Гостям и жителям острова открылась картина красивейшего ярко-розового заката - настоящий природный подарок. Под пылающими небесами выступила кавер-группа «Хитобои», под песни которой невозможно было не танцевать. Завершением программы стало сказочное огненное представление театра огня «Дженази».