В Доме Правительства РТ прошло заседание Кабинета министров Татарстана по вопросам независимой оценки качества образования и проведения корпоративных чемпионатов по стандартам WorldSkills.

В работе заседания приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководители министерств и ведомств республики.

В Краснодаре с 15 по 19 мая проходил национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia - 2017. Сборная Татарстана заняла в нем второе место в общекомандном зачете. Победителем на чемпионате стала сборная Москвы, сообщает ИА «Татар-информ».

Как доложил министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, его ведомством был проведен анализ результативности по каждой компетенции в разрезе закрепленных за каждым республиканским министерством компетенций.

Всего на национальном чемпионате было представлено 109 компетенций. Татарстан принимал участие в 60 из них. Республиканская сборная по итогам состязания увезла домой 31 медаль различного достоинства.

«В настоящее время нашими министерствами совместно с Центром развития профессиональных компетенций проводится детальный анализ причин неудачных выступлений наших ребят по ряду компетенций», - подчеркнул Энгель Фаттахов.

«Мы строим ресурсные центры, оснащаем образовательные организации. Какой смысл нам тратить такие деньги, не получая результата? - обратился Рустам Минниханов к присутствующим министрам. - И это только российский чемпионат. Как мы будем соревноваться на мировом уровне?»

Энгель Фаттахов ознакомил присутствовавших со списками предприятий республики, не включившихся в программу подготовки WorldSkills, не закупивших необходимое для этого оборудование. В ответ на вопрос Рустама Минниханова о причинах отказа закупки представители предприятий пояснили, что процесс не стоит на месте и в скором времени проблема будет устранена.

По данным, представленным Президенту РТ Энгелем Фаттаховым, за Министерством информатизации и связи РТ было закреплено девять компетенций: по трем из них завоеваны призовые места, в том числе одна золотая медаль и одна медаль «За мастерство». Из 21 компетенции, закрепленной за Министерством промышленности и торговли РТ, завоевано три первых места, пять призовых мест и одна медаль за мастерство. Из 15 компетенций Министерства строительства и ЖКХ РТ завоевано две золотые медали, две серебряные и две медали «За мастерство». Из шести компетенций, закрепленных за Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ, завоевано два призовых места, в том числе одно первое, получено также три медали «За мастерство». За Госкомитетом РТ по туризму закреплено семь компетенций, по трем из них были завоеваны призовые места, в том числе одно первое. Из четырех компетенций Министерства культуры РТ на чемпионате было завоевано три призовых места, в том числе два золота. По двум из трех компетенций Министерства здравоохранения РТ были завоеваны золотые медали. По всем трем компетенциям, закрепленным за Министерством образования и науки РТ, в финале завоеваны золотые медали.

По двум из трех компетенций Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ получены медали «За мастерство». По компетенции МЧС РТ получена медаль «За мастерство». За Министерством экономики РТ была закреплена одна компетенция, в которой команда Татарстана завоевала золото. В компетенции Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям попасть на пьедестал представителям республики не удалось.