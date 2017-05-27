Расширенное выездное заседание президиума Федерации профсоюзов РТ состоялось 29 мая в Казани. В центре обсуждения был вопрос деятельности молодежных советов профсоюзных комитетов на предприятиях и в организациях Татарстана.



В рамках заседания профсоюзные активы во главе с председателем Федерации профсоюзов РТ Татьяной Водопьяновой посетили структурное подразделение МУП Метроэлектротранс «Электродепо», где ознакомились с рабочим процессом в цехах, осмотрели учебный центр предприятия и общежитие, где проживают иногородние сотрудники. Для участников заседания была организована небольшая экскурсия по Аллее Славы, где находятся ретротрамваи. Также они посетили ситуационный центр диспетчерского управления электротранспорта и увидели, как работает система оперативного управления и обеспечения безопасности электротранспорта Казани.

Непосредственно на самом заседании президиума обсуждался актуальный вопрос, касающийся деятельности молодежных советов профсоюзных комитетов на предприятиях и в организациях Татарстана.

Председатель Молодежного совета Ольга Титова в своем докладе рассказала, что на сегодняшний день порядка 275 тысяч молодых сотрудников Татарстана состоят в профсоюзных комитетах предприятий.

Тему мер материальной и социальной поддержки на предприятии МУП «Метроэлектротранс» затронула председатель его профсоюзной организации Наталья Витушкина. Она отметила, что сотрудники предприятия за добросовестную работу получают неплохое материальное поощрение.

- За работу на линии без аварий в течение года устанавливается поощрение в размере 10 тысяч рублей, а в течение трех лет подряд - в размере 50 тысяч рублей, - рассказала Наталья Витушкина.