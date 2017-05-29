На казанском озере Глубоком 3 июня пройдет субботник в рамках Международного дня очистки водоемов.

Желающих присоединиться к субботнику организаторы ждут в 10.00 на пляжной зоне. После уборки будет организован обед, а также розыгрыш призов, сообщает пресс-служба Татарстанского отделения Русского географического общества.

Экологические акции пройдут в Казани также 23 июня - на озере Комсомольском в поселке Дербышки, 7 июля - на озере Изумрудном, 14 июля - на озере Лесном, 26 августа - на территории ООПТ «Голубые озера».