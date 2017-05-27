В Париже на Марсовом поле рядом с Эйфелевой башней 25 мая прошел национальный татарский праздник Сабантуй. Его гостями стали тысячи парижан и туристов из разных стран мира.

Знаковым событием назвал Сабантуй в Париже мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, праздник способствует укреплению взаимоотношений Казани с одной из главных столиц Европы. Мэр Казани поблагодарил всех, кто приняли участие в организации и проведении в сердце Европы этого мероприятия.

Ильсур Метшин отметил, Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев уделяют большое внимание историческому наследию. «Большая работа проводится по включению Сабантуя в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. Это очередной шаг, который был сделан - достойно, красиво, на высоком уровне», - считает мэр Казани.

Глава города подчеркнул, что Сабантуй в Париже заинтересовал СМИ, в том числе федеральные и французские, перед которыми многонациональная Россия предстала в совершенно другом свете. «К сожалению, исламский фактор в мире приобретает негативный оттенок. То, что мусульмане в дружелюбном контексте представлены именно в России, это важно», - сказал градоначальник, добавив, что наша страна прежде на Марсовом поле была представлена еще во времена Российской империи.

Ильсур Метшин рассказал, что на Сабантуй приехали и соотечественники из 12 стран - сотни людей с семьями, детьми и внуками. «Нас с мэром Парижа Анн Идальго остановила жительница Лондона. Она сказала, что давно покинула страну и специально приехала, чтобы показать своей семье наши традиции», - отметил мэр Казани. Он считает важным, что Сабантуй проходит и по всей Европе, и в Канаде, и в Турции, и в Китае - в разных странах. Это позволяет сохранять традиции народа. Глава города отметил важность деятельности Дома дружбы народов, который помогает людям, живущим в Казани вдали от своей Родины, не терять связь, воспитывать в своих традициях детей, внуков, чтобы они знали родной язык и обычаи.

Особые слова благодарности мэра Казани были адресованы спонсорам, которые взяли на себя самую важную часть проведения праздника - финансовую.

Ильсур Метшин отметил, культурная программа парижского Сабантуя позволила продемонстрировать «многоголосье нашей многонациональной Казани, республики, России». Мэр Казани обратил внимание и на то, что большой популярностью у гостей праздника пользовалась национальная кухня, передает kzn.ru.

По мнению градоначальника, в целом на другой уровень вышли взаимоотношения Казани с одной из главных столиц Европы. «Будем продолжать эту важную работу», - подчеркнул он. Глава города отметил, что возможность проведения на Марсовом поле татарского национального праздника, по мнению посла России во Франции Александра Орлова, стала знаком уважения мэра Парижа Анн Идальго к Казани.