Подписание документа предполагает поддержку стартапов в Татарстане и Португалии.

Министерство информатизации и связи РТ сегодня подписало меморандум о взаимопонимании с португальским научно-техническим парком, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ. Документ был подписан в рамках рабочего визита делегации Татарстана в Португалию.

Во встрече принимали участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий IT-парк» Антон Грачев и другие официальные лица.