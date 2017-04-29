В этом году новые дороги построят в тех населенных пунктах, в которых раньше не было асфальта.

С 2010 года в Татарстане 372 населенных пункта соединены подъездами с твердым покрытием. В результате, 50 тысяч местных жителей получили хорошие проезжие части. В этом году дорогой обеспечат еще 27 сел. Всего в 2017 планируют построить около 120 км новых дорог федерального и регионального уровня и 5 мостов. А также отремонтировать 1200 километров федеральных и региональных дорог и 7 мостов.

В порядок приведут и 62 школьных маршрута, а также 32 подъезда к фермерским хозяйствам. Об этом в ходе брифинга в Кабинете Министров РТ рассказали министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин и председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.