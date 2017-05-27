Решением Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 в Казани определен перечень контролируемых зон. Здесь будут усиленные меры безопасности.

В перечень в Казани вошли территории, ограниченные внешним периметром безопасности стадионов, тренировочные площадки, гостиницы, в которых будут размещены футболисты и судьи, а также штаб-квартиры ФИФА, различные пресс-центры.

В Казани таким образом попали территории пяти гостиниц, а также стадионы Kazan Arena, «Электрон», «Центральный» и «Рубин». Также в перечне - парковочная площадка территории конноспортивного центра» Казань» и КРК «Пирамида» - здесь будет пресс-центр для неаккредитованных журналистов. Для чемпионата мира сюда же добавится и центр семьи «Казан» - там разместится площадка для проведения фестиваля болельщиков.