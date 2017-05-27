В Москве в Министерстве спорта РФ на днях прошло заседание исполкома Федерации хоккея с мячом России, в ходе которого, в частности, была озвучена последняя дата внесения 6 млн рублей в качестве заявочного взноса для участия в чемпионате и Кубке России. А игры Кубка России должны начаться уже 21 сентября.

Между тем в клубе «Динамо-Казань» пока по-прежнему сохраняется полная неясность относительно его будущего.

Все еще помнят прошлый сезон, когда сначала была массовая закупка амбициозного состава, затем его распродажа, и команда уже доигрывала сезон, в целом, надо сказать, выступив при сложившихся обстоятельствах достойно. Тогда руку помощи команде протянул «Ак Барс» банк, однако это соглашение было авральным и только на один год. И сейчас, при банковском кризисе, вряд ли можно с уверенностью рассчитывать на повторение счастливого разрешения проблем.

31 марта у игроков и тренеров закончились трудовые соглашения, и с тех пор неясно было, какое будущее ожидает команду. Лишь где-то в середине мая забрезжил лучик надежды.

Да, уже покинули Казань (хотя до последнего ждали предложений) Максим Блем, Роман Козулин, Максим Матвеев. Что делать - жизнь есть жизнь, и игроки принимают любые предложения, чтобы хоть как-то обеспечивать свои семьи. Волгужев, Блем и Матвеев подписали соглашения с нижегородским «Стартом», Роман Козулин уехал в Архангельск, Гутаренко и Зубарев теперь будут выступать за сыктывкарский «Строитель».

То есть в «Динамо» остались лишь местные воспитанники. И дело даже не в том, что игроки уехали, а в том, что перед самым чемпионатом (даже если будет обеспечено финансирование) сложно найти ушедшим замену.

И все же определенная информация обнадеживает в том смысле, что дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки. После майских праздников состоялась встреча руководства клуба и руководства ОГО ФСО «Динамо» РТ. На этой встрече и было принято решение сохранить команду, причем в Суперлиге.

Пока мы не говорим об извечной проблеме команды - отсутствии нормального льда, из-за чего часть матчей приходилось проводить не на стадионе «Ракета», а в центре города, на «Трудовых резервах», где лед также невысокого качества, как не говорим и о многих других проблемах. Сейчас главное - сохранить команду, подыскать надежного спонсора. И уже затем, исходя из нового бюджета, можно будет говорить обо всем остальном.