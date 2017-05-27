Вот почти и дождались - три недели осталось до старта Кубка конфедераций по футболу.

Со стадионами в четырех городах наконец-то определились и даже провели пару тестовых матчей. Правда, на многострадальном стадионе «Крестовский» сейчас перестилают газон, но, судя по всему, с задачей успешно справятся.

Сейчас же на повестке дня актуальный вопрос. И связан он не с паспортами болельщика, а с продажей пива во время матчей турнира. ФИФА пока робко, но настаивает. А для России это вопрос архиважный.

Тем временем команды уже готовятся отправиться в нашу страну и определяются с составами игроков.

А в России помимо Кубка конфедераций в самом разгаре летнее трансферное окно. Оно этим летом будет не просто коротким, а очень коротким, и сейчас у многих клубов встает вопрос о скорейшем усилении. При наличии для этого средств, разумеется. Увы, многие усиляются легионерами-середняками, а не стремятся вырастить своих звездочек, ведь за результат спросят здесь и сейчас.

Останется ли Хави Грасия в «Рубине» или его потихоньку будут подкармливать урезанной зарплатой, дабы не платить неустойку за разрыв контракта? Скорее всего, второе. Результат испанец не дал, да, похоже, и не мог дать.

А вот кто будет новым главным тренером - пока вопрос. Заседание попечительского совета «Рубина» было отложено на неопределенный срок, и связано это с тем, что Курбан Бердыев должен был завершить свои дела в Ростове. Так что позиции Бердыева пока весьма крепки в Казани. Но ситуация может и поменяться, как это уже не раз бывало. А ведь, повторимся, времени-то осталось всего ничего.

Так вот, в Санкт-Петербурге главный тренер «Зенита» Мирча Луческу был сразу же по окончании сезона уволен. И новым тренером, скорее всего, будет итальянец Манчини, который подпишет контракт в ближайшие день-два.

Такие вот перестановки. А в это время национальная сборная России по футболу проводит свой сбор в Австрии. Именно команде Станислава Черчесова придется играть как на Кубке конфедераций, так, думаем, и на чемпионате мира, который пройдет в нашей стране всего через год.

И еще одна новость, которая вряд ли пришлась по нраву всем без исключения клубам РФПЛ. В стыковых матчах тульский «Арсенал» сумел сохранить свое место в элите российского футбола, переиграв дома красноярский «Енисей». А вот «Оренбург» по пенальти неожиданно уступил клубу «СКА-Хабаровск». И теперь хочешь не хочешь, а как минимум за сезон всем без исключения клубам РФПЛ придется хоть раз, но слетать в Хабаровск.

Особенно неприятно будет летать поздней осенью и ранней весной. Так что лиге еще предстоит поломать голову над календарем.