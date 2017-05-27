В школах начались летние каникулы. Сотрудники МЧС напоминают детям и их родителям о правилах безопасного поведения в быту, на природе.

В целях предупреждения несчастных случаев, уважаемые родители, обязательно контролируйте, чем занимаются ваши дети в свободное время. В период летних каникул необходимо уделять особое внимание пожарной безопасности.

С наступлением жаркой погоды могут возникать лесные пожары, возгорание мусора или старой листвы. Одним из самых распространенных источников возгораний в июне является тополиный пух. Дети, не зная, какой вред они могут нанести окружающим, очень любят поджигать его.

Научите своих детей правилам поведения в чрезвычайных ситуациях и постоянно проверяйте их готовность, устраивайте маленькие экзамены. Сами неукоснительно выполняйте правила безопасности. Будьте примером для своих детей.

Заранее позаботьтесь о том, чтобы в доме на видном месте был расположен список всех необходимых экстренных телефонов. Многие дети до сих пор не знают новый телефонный номер спасателей - 101. Убедитесь, что ваш ребенок знает свой домашний адрес и может сообщить его другим людям. Как можно чаще напоминайте детям об опасности игры с огнем. Научите их правильно пользоваться бытовыми электроприборами.

Если возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключены ли электроприборы, газ.

Помните: именно родители в ответе за жизнь своих детей!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону пожарных и спасателей 101 или со всех мобильных операторов по телефону 112.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани (Московский район) УНДиПР ГУ МЧС России по РТ