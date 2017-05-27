Наступает самое долгожданное время года. Специалисты выяснили, как собираются провести лето жители нашей страны, сколько хотят потратить на отдых и каковы их ожидания от предстоящего сезона.



Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел ежегодное исследование, посвященное планам россиян на летний сезон - 2017. Согласно его результатам провести лето дома планирует почти каждый второй россиянин (47%). Число домоседов за год практически не изменилось, а вот дачный отдых после всплеска популярности в 2016-м (35%) потерял позиции (29%). Другие города России, Черноморское побережье Кавказа и Крым собираются посетить около 10% опрошенных. Заграничные поездки планируют лишь 6% респондентов.

Основной причиной отказа от поездок по-прежнему остаются проблемы с деньгами. Об этом сказали 44% опрошенных. Работать все лето будут 17% россиян.

В качестве самого желанного места отдыха второй год подряд россияне называют Крым: 37% признались, что при наличии возможности провели бы лето именно там. На второе место в списке впервые за 12 лет измерений вышли курорты Черноморского побережья Кавказа - 31% опрошенных назвали это место самым привлекательным для себя. Заграница теряет позиции - она заняла третью строчку в списке (22%). Предполагаемые траты на отдых (из расчета на одного члена семьи) существенно выросли: с 33653 в 2016-м до 39806 рублей в 2017 году, что превышает прошлогодний показатель на 18%.

Специально откладывают деньги на поездку 48% планирующих отправиться отдыхать. Ожидания от отдыха в этом сезоне более оптимистичны, чем в прошлом. Доля тех, кто рассчитывает провести предстоящую летнюю поездку лучше, чем предыдущую, выросла с 22 до 28%. А 8% опрошенных ожидают худших итогов отдыха в сравнении с предыдущим летом. Большинство же (60%) полагает, что предстоящий отпуск будет равноценен прошлогоднему.

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых упоминаемых в российских СМИ стран в контексте летнего отдыха с начала 2017 года. В рейтинге лидируют российские курорты, затем идут Турция, Греция, Таиланд, Египет, Италия, Испания, Франция, Кипр и Болгария.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в апреле и мае 2017 года путем телефонного интервью. В 2004 - 2016 годах были проведены квартирные опросы.