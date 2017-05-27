Все мы надеемся, что лето порадует нас жаркими деньками и появится возможность вволю позагорать и поплавать. Многие запланировали отдых у моря. В любом случае летний сезон - это время, когда каждая женщина хочет предстать во всей красе. А для этого нужно быть уверенной в себе и своем теле. Как правильно подготовить организм к солнечным пляжным денькам? Какие упражнения помогут привести себя в форму? Обо всем этом «КВ» узнали у специалистов.

Как связаны лишние килограммы и сон?

Для красоты тела и здоровья всего организма в любое время года важно высыпаться. В первую очередь это касается женщин, которые после 4 - 5 часов сна с недоумением обнаруживают у себя мешки под глазами, а также лишние килограммы.

Врач-невролог МУЗ «Клиническая больница №2» Елена Шарафеева рассказала, что необходимо не просто спать в среднем по 7 - 8 часов в день, но и ложиться за два-три часа до полуночи.

- Если вы засыпаете после 12 часов ночи, то в организме сбиваются биоритмы, выработанные тысячелетиями, нарушаются принципы регулирования многих процессов. Особенно важно это летом, когда солнце встает рано. Дело в том, что солнечный свет уменьшает и даже подавляет выработку мелатонина, так называемого гормона сна. Говоря простым языком, мелатонин способствует успокоению центральной нервной системы, укреплению иммунитета, нормализации артериального давления, поддерживает здоровый сон. Есть ряд научных исследований, доказывающих, что данный гормон даже тормозит процессы старения в организме, снижает уровень сахара и холестерина в крови, беспокойство и тревожность. Однако для нормальной выработки мелатонина необходимо соблюдать правильный режим дня. Раньше люди вставали с рассветом, активно работали с утра и днем, ложились спать после заката. Вот такая модель идеальна, - отметила доктор.

Как мы видим, нужно ложиться с наступлением темноты и вставать с рассветом. Однако, к сожалению, многие из нас любят до полуночи, а то и до часа-двух ночи сидеть в социальных сетях, смотреть фильмы, играть, слушать музыку и т. д.

Помните, что все это против вашего же здоровья. Полноценный сон снижает риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.

- Если без еды человек может прожить более 50 дней, то без сна - не более 10 - 11 дней. При сокращении сна всего лишь на час от нормы в течение нескольких недель будет изменена работа нескольких сотен генов, отвечающих за те или иные заболевания. К примеру, может нарушиться выработка гормона, влияющего на пищевое поведение. Недостаток сна может повысить потребность в высококалорийной пище, отсюда и лишний вес, - подытожила врач-невролог.

Подтянутые ягодицы, стройные ноги, плоский живот!

Теперь перейдем непосредственно к спортивной составляющей. О ней нам рассказал мастер спорта России, абсолютный чемпион ПФО по классическому бодибилдингу, мастер спорта по хоккею Максим Денисов.

Если у вас в голове витает заманчивая мысль закупиться чудодейственными антицеллюлитными кремами и, лежа на диване с бутербродом в руке, наблюдать за тающими килограммами, то отгоните ее. Эти средства не смогут подтянуть тело так, как физические упражнения.

- Многих привлекает идея сидеть дома, втирать достаточно дорогое косметическое средство и худеть. Но это лишь желания, - подчеркнул наш собеседник. - В действительности такие кремы могут служить лишь вспомогательным средством, дополнением к спорту. Я знаю множество случаев, когда девушки реально добивались нужных им результатов в тренажерном зале и без помощи чудо-кремов. Важно делать упор на физические упражнения. Но если уж так хочется купить дополнительные средства, то лучше использовать те, в состав которых входят витамины, активные тонизирующие вещества и т. д. Также отличным средством подтягивания кожи является массаж. Причем массировать проблемные участки можно и самим с помощью специальных щеток.

Помните и о питании. Особенно портят фигуру продукты, содержащие быстрые углеводы. Это хлеб, пицца, булочки, торты, пирожные, магазинные соки, сладкие газированные напитки. Все перечисленное желательно ограничить в своем рационе. Наконец, главный секрет красивого тела - спорт. Существует множество спортивных программ, найти которые можно и самим без труда. Мы вместе с мастером спорта России представляем вам один из комплексов, который поможет достаточно быстро привести мышцы в тонус.

1. Для мышц ягодиц и задней поверхности бедер. Ложимся на спину, пятки нужно положить на стул, руки вытянуть вдоль туловища. Правое колено подтягиваем к груди. Далее отрываем ягодицы от пола, одновременно поднимая правую ногу вверх. Затем ногу меняем.

2. Для мышц ягодиц и задней поверхности бедер. Ложимся на живот, лоб опускаем на сложенные вместе руки. Сгибаем ноги в коленях, разводим их в стороны и соединяем пятки. Постарайтесь напрячь пресс. Далее приподнимаем бедра с помощью мышц ягодиц и задерживаемся в таком положении сколько сможем. Также хорошо тренируют ягодичные мышцы бег и ходьба, особенно в гору, занятия на степпере, бег в воде.

3. Для ног. Ноги ставим на ширине плеч, руки заводим за голову. Приседаем, а затем резко выпрыгиваем как можно выше, приземляемся в исходное положение. Руки все так же остаются за головой. При возможности эффективны приседания с отягощением. Для этого можно взять в руки гантели.

4. Для ног. Ноги на ширине плеч, руки опускаем вниз. Делаем широкий выпад вперед: одна нога остается прямой, а вторую сгибаем под прямым углом. Затем меняем ногу. Можно сделать выпады назад: повторяем все то же самое, но в обратном порядке. Хороший результат дают боковые выпады, где нужно делать широкий шаг вбок и приседать, затем толчком вернуться в исходное положение.

5. Для пресса. Ложимся на спину, ладони располагаем на затылке, сгибаем колени так, чтобы они были над тазобедренными суставами. Отрываем голову и лопатки от пола, приподнимая одновременно ягодицы. Важно почувствовать напряжение пресса.

6. Для пресса. Ложимся на спину, ладони на затылке, локти разведены в стороны. Поднимаем ноги и скрещиваем их так, чтобы правая лодыжка лежала на левой. Приподнимаем в таком положении верхнюю часть корпуса и тянемся правым локтем к левому колену. Далее выпрямляем руки и тянемся к ступням. Поочередно выполняем оба движения и меняем ноги местами. Мышцы пресса тренируются, когда много вращений, наклонов, к примеру, при игре в большой или настольный теннис или гребле.

Красивая и подтянутая фигура - это результат круглогодичной работы. Не нужно ждать пляжного сезона, чтобы стать спортивным и здоровым. Занимайтесь собой каждый день: от правильного питания до активного образа жизни.