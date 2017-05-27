В средней школе №179 Казани встретились 32 десятиклассника из муниципальных образований Татарстана, чтобы сразиться в региональном этапе всероссийской телевизионной игры «Умники и умницы».

Игра мало чем отличалась от той, которую мы видим по телевизору: три цветные дорожки, теоретики, ареопаг, в состав которого вошли зампредседателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова, зампредседателя Госкомитета республики по туризму Артур Абдрашитов, директор Института археологии АН РТ Айрат Ситдиков, руководитель Центра истории и теории национального образования Института истории Академии наук Татарстана Марат Гибатдинов. За игрой наблюдал автор и ведущий телеолимпиады «Умники и умницы», кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский.

Игра состояла из трех туров, девять агонистов отвечали на весьма непростые вопросы по теме «История Свияжска и Болгара».

Юрий Вяземский в приветственном слове отметил, что всегда рад быть гостем в Татарстане:

- Татарстан, несмотря на все реформы, сохраняет хорошие традиции, не убивает то, что было хорошо. И это сказывается на ребятах, на образовании, на их успешности. Как только въезжаешь в Татарстан, сразу видно, что люди умеют работать, умеют хорошо и красиво, чисто жить.

Перед началом первого тура Татьяна Ларионова пожелала всем школьникам удачи и выразила слова благодарности Юрию Вяземскому:

- Благодаря проекту «Умники и умницы» у школьников пополняется багаж знаний, появляются перспективы, которые открывают большие горизонты. Юрий Павлович, спасибо вам за то, что уже четвертый год республиканский этап игры проходит в Татарстане.

Между участниками игры состоялась настоящая интеллектуальная битва - никто не хотел уступать. Однако, несмотря на сложность вопросов, агонисты весьма легко находили на них ответы. Активное участие в игре принимали и теоретики, отвечая на вопросы, на которые не могли ответить агонисты. За каждый правильный ответ теоретики получали медали и ордена.

Так, по итогам трех туров в жесткой борьбе победили две умницы на красной дорожке, ответив всего на два вопроса, - десятиклассница средней общеобразовательной школы №9 Ново-Савиновского района г. Казани Диляра Галеева и ученица Аксубаевской средней общеобразовательной школы №3 Алина Фаизова. Титул «бессмертного» победителя получила ученица десятого класса гимназии-интерната №4 Кировского района г. Казани Марьям Ибрагимова.

- Признаться, к игре я готовилась всего одну неделю, основной базой стали знания по истории России, - поделилась своими впечатлениями Марьям. - Я с детства люблю передачу «Умники и умницы». Пока что еще не осознала свою победу.

Хорошими знаниями по истории Свияжска и Болгара отличились и теоретики. Юрий Вяземский лично определил победителя. Им стал десятиклассник средней общеобразовательной школы №85 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района г. Казани Марат Сибгатуллин.

- Сейчас уровень знаний подростков значительно слабее, чем, к примеру, 10 лет назад. Но в Татарстане эта разница не особо ощущается, потому что республика имеет свое лицо, сохраняет старую школу и традиции, - отметил Вяземский.