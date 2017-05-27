В Казани более 4,5 тыс. человек официально считаются безработными. Им предлагают 15 тыс. вакансий.

В базе данных Центра занятости населения города насчитывается 15 тыс. вакансий. При этом количество безработных в три раза меньше. Нетрудоустроенным предлагают работу бухгалтером, медицинским сотрудником, поваром или слесарем.

Тем, кто не сможет найти работу по специальности, предлагают пройти переобучение. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщил директор Центра занятости населения Казани Марат Хайруллин.

Наибольшее высвобождение сотрудников произошло в связи с ликвидацией крупных банков и их филиалов. Так, на рынок труда выйдут более 2 тыс. банковских служащих. Это сотрудники Татфондбанка, Интехбанка и Татагропромбанка. По сокращению с начала года уволили более 800 человек, приостановлена работа еще 1135 сотрудников, более 700 из которых - работники Татфондбанка.

- Сотрудники банков - это в большей степени экономисты и финансисты. Для всех, конечно, работу в этой же сфере не найти, но они могут пройти переобучение и выбрать другую специальность. Центр занятости предлагает 15 тысяч вакансий.

Из них около 40 процентов - служащие и 60 - рабочие профессии. Есть вакансии бухгалтером, медицинским сотрудником, слесарем или поваром, - поделился Хайруллин.

Уровень безработицы по сравнению с этим же периодом прошлого года в городе снизился с 0,91 процента до 0,76 процента. Средний уровень безработицы в России же составляет 1,2 процента. В Казани показатель ниже среднероссийских удерживается уже несколько лет. А в 2014 году достиг 0,58 процента.

Для трудоустройства большего количества человек в городе проводятся различные мероприятия - это и ярмарки вакансий, и дни работодателя с участием 147 кадровых служб. Особое внимание уделяется обучению востребованным профессиям пенсионеров. Так, 132 человека преклонного возраста стали пекарями, электромонтерами, охранниками и электрогазосварщиками. В 2016 году повысили квалификацию более 3,3 тыс. работников предприятий ЖКХ.

Осваивают рабочие профессии и участники молодежных и студенческих трудовых отрядов. С начала этого года 191 студент начал обучение по специальности бетонщика, арматурщика, штукатура-маляра и другим.

- Мы предлагаем трудоустройство и подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. Однако не все предприятия могут предложить им места, также возникают сложности с официальным оформлением. В первую очередь нужно уделить внимание трудоустройству трудных подростков, чтобы обеспечить их занятость, - продолжил Марат Хайруллин.

Несмотря на то что в Казани проводятся различные мероприятия по трудоустройству граждан, проблемным звеном остаются школьные и детсадовские столовые. Родители жалуются на плохое питание в образовательных учреждениях, что происходит из-за неукомплектованности штата. По словам генерального директора МУП «Департамент продовольствия и социального питания» Гузели Ананьевой, 60 процентов поваров - люди пенсионного возраста. Молодежь же неохотно идет на работу с заработной платой в 10 тыс. рублей.