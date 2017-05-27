В Казани в Татарском государственном театре кукол «Экият» прошло награждение победителей конкурсов «Лучший культурный дневник школьника» и «Самый культурный родитель» в рамках проекта «Культурный дневник школьника».

Три года подряд в Татарстане проводится культурно-образовательный проект «Культурный дневник школьника». Сначала в нем принимали участие лишь первоклассники, сейчас же он охватывает всех учащихся начальной школы. А в следующем году проект сможет похвастаться своими выпускниками - теми, кто вел дневник с первого по четвертый класс. Учащиеся на протяжении года записывают названия всех культурных мест, где они побывали. Это, к примеру, музеи, библиотеки, театры, кинотеатры. Ученики начальной школы не только посещают культурные мероприятия бесплатно, но и получают за это подарки.

- Проект стартовал в 2014-м, в Год культуры, для первых классов. И сразу же мы поняли, что детям это интересно. Дневник становится стимулом, чтобы прочитать как можно больше книг и посетить как можно больше мероприятий. Все дети по-разному приходят в культуру: одних приводят родители, другие сами рвутся. Для нас главное, что эта дорога есть и она открыта. Большой спрос среди школьников привел к тому, что в Свияжске создали специальный комплекс для детей. А в Болгаре в этом году на набережной открылся лабиринт, в котором дети могут закрепить информацию, полученную на экскурсиях, - отметила заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

За этот учебный год музеями Татарстана проведено более 1,6 тыс. мероприятий, их посетили более 61 тыс. учащихся. Культурно-досуговые учреждения организовали 5 тыс. встреч со свыше 141 тыс. ребят. В 10 тыс. мероприятий, которые прошли в библиотеках республики, приняли участие более 361 тыс. детей. Киновстречи посетили более 20 тыс. ребят. Каждый учащийся в среднем посетил учреждение культуры три раза.

- Я учусь во втором классе и два года подряд побеждаю в номинации «Лучший культурный дневник школьника». А в этом году мы отличились и как самая культурная семья. Ведь за этот год посетили 257 культурных мероприятий в пяти населенных пунктах республики: Казани, Бугульме, Альметьевске, Азнакаеве и Лаишево. Мне интересно узнавать и историю Татарстана, и своей семьи. Благодаря проекту я узнал свою родословную до седьмого колена, - поделился Яромир Игошин из Бугульмы.

Проект определяет не только самых культурных школьников и их родителей, но и целые команды. Так, лучшим культурным дневником в этом году могут похвастаться 212 учеников начальных классов, звание самого культурного родителя получили 53 мамы и папы. А самую культурную команду выбрали одну - ею стали ученики 3а класса казанской гимназии №7. Как объяснил ее участник Тимур Рысаев, одноклассники все вместе принимали участие в культурных мероприятиях. От этого класс стал гораздо дружнее.

- Мой сын Тимур Рысаев участвует в проекте три года подряд. Мы вместе посещаем культурные места и мероприятия. Я вижу, что так ребенок усваивает гораздо больше информации, нежели когда я просто рассказываю ему о чем-то. Также проект научил нас быть более организованными и сплотил нашу семью, ведь везде мы ходим вместе. Наверное, именно поэтому стали еще и самыми культурными родителями. Для нас это лишний повод провести время вместе, - призналась мама Эльвира Рысаева из Казани.