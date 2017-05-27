В минувшую пятницу приставы по ОУПДС доставили в Альметьевский районный отдел четырех граждан, задолжавших средства на содержание собственных детей, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Так один из жителей Альметьевска, чей долг составлял 50 тысяч рублей, оплатил большую часть суммы на месте. Его бывшая супруга отозвала исполнительный лист, производство было окончено фактом.

Другой мужчина с долгом в 60 тысяч рублей представил приставам справку о трудоустройстве, и теперь у него будут удерживать часть средств из зарплаты.

В отдел также доставили жителя Бугульмы, который уехал из Альметьевска из-за женитьбы в другом городе. Долг гражданина на содержание несовершеннолетнего ребенка составляет 170 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель составил в отношении неплательщика протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В суде решается вопрос о выборе административного наказания бугульминцу.

В отношении злостного неплательщика алиментов с долгом в 600 тысяч рублей также был составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Документ был передан в суд, который вынес нерадивому отцу наказание в виде административного ареста на 12 суток. Если житель Альметьевска не примет мер по погашению задолженности, ему грозят исправительные работы или лишение свободы на срок до одного года по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).