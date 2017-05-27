Металлорамки, онлайн-трансляция из кабинетов, система подавления сигналов подвижной связи, присутствие более 150 сотрудников УМВД по РТ и более 700 общественных наблюдателей… Все это в нынешней экзаменационной кампании выпадает на долю выпускников.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» журналистам рассказали, к чему нужно готовиться ребятам. Для них начались настоящие испытания. В Татарстане для проведения итоговой аттестации привлечено более 19 тысяч человек: 164 руководителя пунктов проведения экзамена, 14960 организаторов, 1087 технических специалистов, 170 медработников, 164 сотрудника УМВД по РТ, около 300 сотрудников сетевой компании и т. д.

О строгости организации процесса говорит тот факт, что в пунктах проведения ЕГЭ будут дежурить сотрудники охраны правопорядка, а во время написания самого экзамена за выпускниками в режиме реального времени будут следить онлайн-наблюдатели. Если они заметят нарушение, то сразу же отправят соответствующее СМС-сообщение. Каждая аудитория находится под пристальным контролем. При этом делается все, чтобы в аварийных ситуациях сбоев в подаче электроэнергии не произошло. Отключение видеонаблюдения является основанием для остановки экзамена и аннулирования его результатов.

- В прошлом году в Казани из-за грозы дерево упало на электрические сети, и это чуть не привело к отключению электроэнергии. Мы не имеем права обрывать электроснабжение во время проведения итоговой аттестации. Если в течение 15 минут не идет видеотрансляция, то результаты экзамена мы обязаны аннулировать. Поэтому в нынешнем году все это очень жестко контролируется. Никто не должен пострадать из-за технических неполадок и природных условий. Все источники бесперебойного питания уже централизованно доставлены в пункты проведения экзамена. Также мы провели тестирование видеонаблюдения, чтобы на самом экзамене трансляция ни на минуту не прекращалась, - рассказала заместитель министра образования и науки РТ - руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Гульнара Габдрахманова.

Обязательным условием является присутствие федеральных инспекторов на всех пунктах проведения экзамена. Кстати, приехали они из других регионов. Кроме того, из числа общественных наблюдателей сформирована мобильная группа, которая оперативно выезжает туда, где зафиксированы нарушения. В дополнение ко всему на каждом пункте следить за действиями выпускников будут не менее 3 человек из специально подготовленных 711 студентов различных вузов.

Экзаменационные материалы хранятся под круглосуточным видеонаблюдением на складах специализированной организации, которая и доставляет их к месту проведения экзамена. Выдача материалов производится в день проведения экзамена.

Спикеры заверили, что все эти меры, которые больше напоминают, пожалуй, некую спецоперацию, предприняты для получения объективных результатов. Они отметили, что никакого ажиотажа нет, ЕГЭ сейчас стал обычным экзаменом, всего лишь очередным испытанием для выпускников, которое проходит в штатном режиме практически 8 лет. Все основные моменты в течение года доводятся до родителей, педагогов, школьников.

Но на практике почти каждый выпускник испытывает сильный стресс перед ЕГЭ. Экзамен для ребят не перестал быть кошмаром, а строжайшие меры при его проведении лишь усугубляют ситуацию. Например, выпускника, пойманного со шпаргалкой, сразу удалят, а пересдать экзамен разрешат лишь через год. Разве это обычная ситуация для 16 - 17-летнего подростка? В таком возрасте это может стать для выпускника настоящей жизненной трагедией. Однако чиновники считают иначе.

- Дети стресс не испытывают. Детей больше всего настраивают родители и педагоги, которым нужен результат. Наши дети не знают другой формы проведения экзаменов. Для них ЕГЭ стал привычным. Мы много раз проводим пробные экзамены. Они уже не замечают эти видеокамеры. Они научились отходить от этого, сидят и спокойно пишут, - высказалась Гульнара Габдрахманова.

Поддержал ее заместитель министра образования и науки РТ Ильдар Мухаметов:

- Для нас приоритетом является объективность. Введенные меры оправданны. Хуже всего, когда сидят два выпускника, один списывает и набирает 90 баллов, а другой честно сдает и набирает 60 баллов. Первый поступает в вуз, занимая бюджетное место своего товарища. Вот эта нечестность страшнее, чем равные конкурентные условия, которые мы создаем. На самом деле большей частью ажиотаж создают мамы, папы, бабушки, дедушки. Разве мы не волновались, когда сдавали экзамены? Мы требуем от всех организаторов максимально уважительно относиться к выпускникам. Поймите, все эти меры вызваны ситуацией, которая была несколько лет назад. В интернете гуляли КИМы, люди списывали, поступали незаслуженно. Разве этого мы хотим?

Но пока есть школьники, испытывающие ужас перед ЕГЭ, можно ли считать, что система себя полностью оправдала? Все ли делается в школе для того, чтобы ученики хорошо усваивали материал и спокойно сдавали экзамены? Не в слишком ли жесткие условия ставят нынешних выпускников? Может, пора перестать вводить дополнительные меры контроля? «Равные конкурентные условия» для школьников могут оказаться непосильными.