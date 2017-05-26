31 работник ООО «Поволжская нерудная компания» Казани и 6 работников ООО Региональная Битумная компания «Волга» Нижнекамского района получили просроченную заработной плату. В первом случае общая сумма выплат составила 183 тысячи рублей, во втором – 128 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, с начала текущего года в поле зрения Координационного совета попала 41 организация Татарстана, задолжавшая своим сотрудникам заработную плату. Всего в 2017 году перед работниками предприятий и организаций различных форм собственности погашены долги по зарплате на общую сумму 57,4 миллиона рублей.

Это стало возможно благодаря работе Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.