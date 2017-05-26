На совещании у мэра Казани обсудили вопросы школьных столовых.

Казанским школьным поварам могут поднять зарплату, сообщили сегодня на совещании в мэрии Казани. Как было отмечено на деловом понедельнике, кадровые проблемы департамента продовольствия наиболее полно проявляются в сфере школьного питания. Данную проблему планируется решить за счет увеличения уровня заработной платы школьных поваров, а также за счет привлечения выпускников кулинарных училищ.

«Уровень зарплат тормозит решение проблемы. Кардинально надо решать проблемы и повышать зарплату. Людей нужно мотивировать со студенческой скамьи и привлекать на работу в эту сферу», заявил Ильсур Метшин.