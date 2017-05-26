1 июня юных казанцев приглашают на различные площадки города, чтобы отметить День защиты детей.

Концертно-праздничные программы, семейные фестивали и спектакли пройдут во всех крупных парках города. В частности, в Казанском кремле с 11 утра начнется семейный фестиваль «Мы любим Кремль».

В 16.00 в парке Победы пройдет Детский Кубок Казани по судо-, авиа и автомодельному видам спорта. В Горкинско-Ометьевском лесу праздничная программа начнется в 10 часов. В ЦПКиО им. Горького с 13.00 до 16.00 запланировано проведение творческих, спортивных и развлекательных мастер-классов для детей. А на стадионе «Тасма» пройдет открытие финальных турниров по футболу «Кожаный мяч». Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии Казани.