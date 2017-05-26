Волейбольная сборная России отобралась на ЧМ-2018

Волейболисты напрямую отобрались на ЧМ-2018, который пройдет в следующем году в Италии и Болгарии. Это стало известно после того, как в заключительном матче отборочного этапа наша команда сокрушила в Таллине сборную Эстонии - 3:1(21:25, 25:21, 25:18:25:19).

Наша команда проиграла в первой партии и уступала во второй, но вовремя сумела собраться и довести матч до победы. Лучшим в нашей команде, как обычно, оказался игрок казанского «Зенита» Максим Михайлов, набравший 19 результативных баллов.

Рустэм КУЛЕЕВ

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