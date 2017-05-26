В Казани более 4,5 тысяч человек официально считаются безработными. Им предлагают 15 тысяч вакансий.

В базе данных Центра занятости населения города насчитывается 15 тысяч вакансий. При этом количество безработных в три раза меньше. Нетрудоустроенным предлагают работу бухгалтером, медицинским сотрудником, поваром или слесарем. Тем, кто не сможет найти работу по специальности, предлагают пройти переобучение. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил директор Центра занятости населения Казани Марат Хайруллин.