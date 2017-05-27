Острый приступ хронического заболевания стал причиной потери сознания пожилого походника-диабетика.

Беда заключалась в том, что мужчина и его жена находились в это время на одном из островов, расположенных на реке Кама.

Звонок на единый номер вызова экстренных служб 112 поступил вечером 27 мая. Женщина сообщила, что они с супругом находятся на острове. Ее 72-летний муж вот уже полчаса как потерял сознание и не приходит в себя. Незамедлительно отреагировавшие на просьбу спасатели, вывезли пенсионеров на берег. Медицинская помощь мужчине была оказана вовремя.