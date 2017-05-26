Ударным оказался очередной субботник в Казани, прошедший 27 мая. При помощи 100 единиц спецтехники со стихийных свалок, которые были разбросаны по удаленным районам города, в том числе в оврагах и лесных участках, было вывезено свыше 3 тысяч тонн мусора.

Специальную технику выделили предприятия и организации города. Полигоны ТБО «Самосырово» и «Возрождение» принимали в этот день отходы бесплатно, по талонам, выданным от министерства минэкологии и природных ресурсов РТ. Результата субботника – минус 30 стихийных свалок.

На авторов этих свалок, которых вычислят инспекторы минэкологии РТ, будут составлены административные материалы, сообщается на сайте министерства.