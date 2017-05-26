В Татарстане в Единый день уборки лесных массивов, который отмечается 27 мая, на очистку леса от мусора вышли специалисты Министерства лесного хозяйства РТ и инспекторы пожарной охраны Казани.

В рамках республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана», стартовавшей 25 апреля, было очищено 135 гектаров территорий и вывезено свыше 1,4 тысячи кубометров мусора, сухостоя и валежника, сообщает ИА «Татар-информ».

В уборке лесных территорий приняли участие государственные гражданские служащие, работники Аппарата Президента РТ, Кабинета Министров РТ, депутаты Государственного Совета РТ, прокуратуры РТ, сотрудники министерств, ведомств, судебных органов, преподаватели и студенты учебных заведений. Активными партнерами акции стали 488 арендаторов лесного фонда, 133 предприятия, а также 15 садово-дачных товариществ.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Одному Министерству лесного хозяйства РТ проблему чистоты и порядка в лесах не решить, эта проблема неразрывно связана с уровнем культуры в обществе. Поэтому ежегодно лесоводы призывают татарстанцев принять участие в акции, вместе с ними своими руками навести порядок в лесу», – отметил руководитель «Пригородного лесничества» Ильнур Кашафеев.

Традиционная акция «Чистые леса Татарстана» стартовала 25 апреля и является одним из значимых и масштабных мероприятий, проводимых по инициативе Министерства лесного хозяйства РТ, в два этапа – весной и осенью, набирая все большую популярность среди населения. Цель природоохранных мероприятий – создать благоприятную санитарно-экологическую обстановку в лесах Татарстана. Природоохранная акция в Татарстане продлится до 25 июня.