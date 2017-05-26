Пилотный проект по нулевому захоронению отходов в Казани и Московской области стартует уже этой осенью.

Об этом заявил на заседании Невского экологического конгресса в Санкт-Петербурге спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Осенью этого года состоится запуск пилотного проекта нулевого захоронения отходов в Московской области и Казани. Запланировано открытие мусоросортировочных и мусороперерабатывающих центров обращения с отходами», – сообщил Сергей Иванов.

По его словам, сейчас внедряется новая система управления отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба, который можно оценитьНевский экологический конгресс, в сотни миллионов тонн.

Проект по нулевому захоронению отходов предусматривает строительство четырех заводов по термической переработке твердых коммунальных отходов в Московской области и одного завода в Казани, сообщает ИА «Татар-информ».