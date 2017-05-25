В Татарстане почти закончилась посадка картофеля

Посадка картофеля на сегодняшний день завершена на 83% - 5900 гектаров и 7100 выделенных под посадку, о чем доложил в ходе совещания в Кабинете министров РТ заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, как сообщает пресс-служба президента РТ.

Посадки овощей в Татарстане в этом году займут 2100 га, на 1833 из них работы уже выполнены. Также министр сообщил, что в нынешнем сезоне планируется в полтора раза увеличить объем используемых минеральных удобрений.

Владислав КОСОЛАПКИН

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