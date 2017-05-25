Российские телевещатели заключили соглашение с ФИФА о трансляции матчей Кубка Конфедераций. Главными трансляторами станут «Первый канал» и «Матч ТВ».

После трудных переговоров стало ясно: Кубок Конфедераций обойдется российским вещателям в 4,5 млн. долларов, а если приплюсовать сюда права на показ матчей чемпионата мира, то все вкупе обойдется российской стороне в 36,5 млн. долларов – значительно меньше 150 млн. долларов, которые фигурировали в начале переговоров.

При этом с большой долей вероятности матчи чемпионата мира будет показывать канал ВГТРК.