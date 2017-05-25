Спортсмены сборной Татарстана по тхэквондо WTF завоевали семь медалей на Кубке России в Ульяновске.

Четыре награды татарстанцы завоевали в личном зачете. Рафаэль Камалов стал лучшим в весовой категории до 87 кг, Диана Макеевская выиграла «золото» в категории до 57 кг. Глеб Комлев стал третьим в категории до 67 кг. А Валентина Ступакова завоевала «серебро» в весе до 73 кг.

В командном зачете мужская сборная Татарстана стала второй, а женская завоевала третье место. А в общем зачете среди мужчин и женщин татарстанцы стали вторыми.