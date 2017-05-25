Глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку фактов жестокого обращения с детьми в РТ

Поводом для назначения проверки стал выход в эфир федерального телеканала фильма, в основу которого легла журналистское расследование о случаях жестокого обращения нянь с детьми, сообщила руководитель отдела взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

В качестве примеров в филме приводились случаи, произошедшие в Татарстане, Башкортостане, а также в Москве и Еврейской автономной области. Во всех этих регионах Александр Бастрыкин поручил территориальным следственным органам провести проверки.

Владислав КОСОЛАПКИН

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