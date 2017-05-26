В Казани поймали телефонного террориста

В полицию позвонил мужчина и сообщил, что в подвале жилого дома по улице Батыршина в Кировском районе якобы заложено взрывное устройство.

Сотрудники полиции и экстренных служб эвакуировали жильцов и оцепили территорию. В здании взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Полицейские задержали звонившего – 34-летнего жителя этого же дома. Мужчина признал свою вину полностью. МВД Татарстана напоминает, что ложное сообщение об акте терроризма – уголовное наказуемое преступление.

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