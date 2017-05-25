По словам Марата Ахметова, яровой сев текущего года практически завершен, но на полях работа продолжается.

На сегодняшний день в Татарстане из 7100 га, отведенных под картофель, сельскохозяйственной культурой занято 5900 га, что составляет 83 процента от запланированного. Такие данные озвучил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В совещании принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

По словам Марата Ахметова, яровой сев текущего года практически завершен, но на полях работа продолжается. Идет уход за посевами: до- и послевсходовое боронование, а также защита растений от сорняков, болезней и вредителей.

Глава Минсельхозпрода РТ подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить работе с минеральными удобрениями: «Мы поставили задачу внести под урожай текущего года не менее 65 кг действующего вещества на гектар, увеличивая объем к 2016 году в 1,5 раза. На следующий год планка – не менее 80 кг д.в./га».