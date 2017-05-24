32 школьника республики отвечали на камерные вопросы по теме «История Свияжска и Болгара». Оценивал ответы ребят Юрий Вяземский – автор и бессменный ведущий телеолимпиады «Умники и умницы», кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики Московского государственного института международных отношений.

По итогам регионального этапа, абсолютным победителем игры стала десятиклассница Гимназии -интерната №4 Кировского района г. Казани Марьям Ибрагимова.