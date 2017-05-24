Умники и умницы Казани проверили свои знания

В средней общеобразовательной школе № 179 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района Казани прошел Региональный этап Всероссийской телевизионной игры «Умники и умницы».

32 школьника республики отвечали на камерные вопросы по теме «История Свияжска и Болгара». Оценивал ответы ребят Юрий Вяземский – автор и бессменный ведущий телеолимпиады «Умники и умницы», кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики Московского государственного института международных отношений. По итогам регионального этапа, абсолютным победителем игры стала десятиклассница Гимназии -интерната №4 Кировского района г. Казани Марьям Ибрагимова.

Алина БЕРЕЖНАЯ; Фото автора

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