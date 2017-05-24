В Казани в Татарском государственном театре кукол «Экият» прошло награждение победителей конкурсов «Лучший культурный дневник школьника» и «Самый культурный родитель» в рамках проекта «Культурный дневник школьника».

Три года подряд в Татарстане проводится культурно-образовательный проект «Культурный дневник школьника». Сначала в нем принимали участие лишь первоклассники, сейчас же он охватывает всех учащихся начальной школы. А в следующем году проект сможет похвастаться своими выпускниками – теми, кто вел дневник с первого по четвертый класс. Учащиеся на протяжении года записывают названия всех культурных мест, в которых они побывали. Это, к примеру, музеи, библиотеки, театры и кинотеатры. Ученики начальной школы не только посещаются культурные мероприятия бесплатно, но и получают за это подарки.

Проект определяет не только самых культурных школьников, родителей и семей, но и целые команды. Так, лучшим культурным дневником в этом году могут похвастаться 212 учеников начальных классов, звание самого культурного родителя получили 53 мам и пап. А самую культурную команду выбрали одну. Ею стали ученики 3 «А» класса казанской гимназии №7.