Сегодня в столице РТ под председательством Премьер-министра России Дмитрия Медведева состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что для Содружества важно последовательно развиваться и совершенствоваться, сообщается на сайте мэрии Казани.

«Вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются наши страны, вполне определенно ставят вопрос о модернизации интеграционных структур СНГ, прежде всего структур отраслевых, о более плотной координации наших позиций по международным темам, особенно там, где это касается общих угроз, таких как терроризм, транснациональная преступность, незаконная миграция и наркотрафик. Подчеркну, что, несмотря на все трудности и разногласия, это абсолютно объединительная повестка для нашей работы», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Также Премьер-министр РФ назвал одной из главных задач расширение связей в области образования, культуры, информации, туризма, спорта.

Напомним, что Дмитрий Медведев прибыл в столицу Татарстана с двухдневным рабочим визитом. Накануне Премьер-министр РФ посетил учебные площадки Казанского федерального университета и встретился с молодыми учеными, провел заседание президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России и провел рабочую встречу с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.