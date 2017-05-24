Судебные приставы Зеленодольского районного отдела исполнили решение суда по выселению из технического помещения малосемейного дома.

Изначально помещение было арендовано гражданином одной из стран СНГ в качестве офиса для работы, однако мужчина поселил в нем одну из своих жен с тремя несовершеннолетними детьми. Многодетная мать обитала в нежилом помещении несколько лет. Прописки, как и российского гражданства, у женщины не было.

Собственница помещения обратилась в суд, поскольку добровольно семья комнату не покидала. В августе прошлого года было возбуждено исполнительное производство, и на прошлой неделе зеленодольские приставы исполнили решение суда. Уроженцы одной из республик СНГ покинули нежилую площадь, сообщает пресс-служба .