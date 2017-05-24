Борьба с руководством предприятий, которые задерживают выплату зарплат своим сотрудникам, продолжается.

Благодаря работе специальной межведомственной комиссии и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 130 работников двух предприятий Казани получили ранее задержанную зарплату

По информации пресс-службы министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, общая сумма погашенного долга ООО «Флот-Групп» составила 1608,0 тысяч рублей перед 68 работниками и ООО «Река-Транс» на общую сумму 331,0 тысяч рублей перед 62 работникам.