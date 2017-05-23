Вчера вечером у памятника композитору Салиху Сайдашеву на площади перед зданием Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, состоялся праздник музыкального искусства «Халык Мәхәббәте Лауреаты» - «Лауреат народной любви». Этот концерт под открытым небом посвящен памяти Сайдашева.

Автор и режиссер проекта Народная артистка России, профессор, заместитель директора по культуре и искусству КЦ «Сайдаш» Лима Кустабаева рассказал, что всегда была мечта, чтобы у памятника композитору звучала живая музыка. Но 10 лет памятник «молчал». И вот уже третий год подряд здесь звезды татарской культуры – певцы, актеры казанских театров, хоровые, хореографически ансамбли, оркестры – принимают участие в таком необычном концерте. Вместе с известными исполнителями на сцене выступили студенческие коллективы. Открыл вечер женский джаз-оркестр «Фантазия».

В этот день шел дождь, но незадолго до начала концерта дождь закончился. Пришлось быстро протирать пластиковые стулья, приготовленные для зрителей. Многие казанцы специально приехали сюда в этот вечер на концерт. Некоторые прохожие останавливались, чтобы послушать музыку Сайдашева и других татарских композиторов. Студенты, спешащие после лекций, тоже притормаживали, снимали на свои смартфоны концертные номера и сразу же выкладывали эти видеозаписи в соцсетях.