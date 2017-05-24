Молодые теннисисты из Татарстана заняли третье место на открытом чемпионате Испании по настольному теннису, который проходил в Плайя-де-Аро с 17 по 21 мая. Отличились Арина Слаутина и Дарья Шадрина.
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