В Казани до 28 мая изменятся схемы движения некоторых автобусных маршрутов

В столице РТ до полуночи 28 мая изменена схема движения некоторых автобусных маршрутов. Это связано с проведением аварийных работ на магистральном тепловоде по ул. Гагарина (на участке от ул. Декабристов до пр. Ибрагимова).

Как сообщает комитет по транспорту, маршруты автобусов №28, 43, следующих в направлении ул. Короленко, будут ходить по маршруту ул. Декабристов - ул. Восстания - пр. Ибрагимова - ул. Гагарина - далее по маршрутам. Автобусный маршрут №43 в направлении ул. Декабристов будет следовать по ул. Гагарина - пр. Ибрагимова - ул. Восстания - ул. Декабристов - далее по маршруту.



Фото: Фарит МУРАТОВ

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